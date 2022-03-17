/686298/غياب-زيدان-من-قائمة-المدربين-المرشحين-لتولى-قيادة-مانشستر-يونايتد

تستمر عملية البحث من مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد، عن مدير فني جديد للنادي خلفاً للألماني رالف رانجينك الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تولى الألماني رالف رانجينيك تدريب الفريق بعد إقالة البولندي سولشاير، بسبب تراجع نتائج الفريق، والتي استمرت مع رالف والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور الـ 16 .

ديلي ميل تكشف قائمة المدربين المرشحين لمانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن أبرز 5 مرشحين لتولي منصب القيادة الفنية للشياطين الحمر، وكان من ضمنهم توماس توخيل المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي.

وتشهد القائمة الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، الذي تشير بعض التقارير إلى كونه المرشح المفضل داخل مسرح الأحلام، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

كما يتواجد الثنائي الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، وجولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، ضمن قائمة الخيارات المتاحة لإدارة النادي الإنجليزي.

قد تكون هذه النسخة الأخيرة لكريستيانو رونالدو فى دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ صاروخ ماديرا من العمر 37 عاماً، وفريقه، اليونايتد، يحارب بقوة من أجل الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في البطولة بالموسم المقبل.

خروج كريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا

2018/19 خروج من ربع النهائي أمام أياكس

2019/20 - خروج من دور الـ16 أمام ليون

2020/21 - خروج من دور الـ16 أمام بورتو

2021/22 - خروج من دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد .

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بشكل أفضل، وهددوا مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من كرة حتى دخل الفريق الإنجليزي في أجواء اللقاء وبادل ببعض الهجمات ولكن دون خطورة على مرمى أوبلاك.

وسجل رينان لودي هدف المبارة الوحيد لأتليتكو مدريد في الدقيقة 41، ثم حاول ماتنشستر يونايتد عدة محاولات لإحراز التعادل، خاصة في شوط المباراة الثانيـ الذي شهد تألق كبير لأوبلاك وحافظ على نظافة شباكه.

اتلتيكو مدريد ينتهج خطته أمام مانشستر يونايتد وينجح بها

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز هام لأتليتكو مدريد، ليتأهل للدور القادم، بينما يودع مانشستر يونايتد البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.

وانتهج أتلتيكو الأسلوب الدفاعي وحاول خلق منفذ اللعب على لاعبي يونايتد أغلب الأوقات، وتسبب هدف رينان لودي في إرباك حسابات المدرب رالف رانجنيك ولاعبيه بصورة واضحة.