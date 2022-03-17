/686297/سارة-نخلة-تحذف-بوست-هجومها-على-شيرين-عبد-الوهاب

تعرضت الفنانة سارة نخلة للعديد من الانتقادات مؤخرًا بعد نشرها بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تهاجم به المطربة شيرين عبد الوهاب.

دوت الخليج تكشف رد فعل سارة نخلة بعد انتقادها

سارة نخلة و شيرين عبد الوهاب

فاجئت الفنانة سارة نخلة متابعيها وجمهورها بحذفها بوست هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عقب تعرضها لانتقادات كثيرة، بعد نشرها صورة شيرين عبد الوهاب تبكي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وكانت سارة نخلة كتبت عن شيرين عبد الوهاب بموقع التواصل الاجتماعي: “بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح.. ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”.

ويشار أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت سر بكائها على المسرح في حفلها الأخير بالكويت، قائلة: “مبسوطين كده، قُلت لكم بلاش أغاني حزينة”، ليمتلئ بعدها المكان بالصفار والصريخ من الحضور، داعمين لها في أزمتها.

مشروع سارة نخلة

وبالتزامن مع أزمة الفنان كريم الحسيني وافتتاح مشروعه الجديد بعيد عن الفن، أعلنت سارة نخلة تفاصيل مشروعها الخاص الذي أطلقته في السر منذ 3 سنوات.

وكتبت الفنانة السورية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: “أنا حاسة ان في ناس كتير اوي مستغربة اوي ان زميلنا كريم الحسيني المحترم عمل كدا و اشتغل حاجة جنب التمثيل.. ومش فاهمة ليه مستغربين اوي مع انه موقف رجولي جدا و طبيعي اي راجل مكانه هايعمل كدا”.

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وأضافت في تعليقها: “الجمهور فاكر ان الممثلين دول بياخدوا ملايين و ان الممثل كائن فضائي مثلا و بيروح يصور كم شهر وياخد شوال فلوس وهو ماشي، على فكرة بس لازم تعرفوا ان الممثل انسان مرهف حساس جدا.. وان الممثل برضو راجل و مسؤول و عنده مسؤوليات كتير و كلنا على فكرة”.

وقالت أيضًا: “أنا بنت و عليا اقساط و عندي عيلة فرقبتي وبشتغل من وانا عندي ١٩ سنة و انا لسه في الجامعه و مسؤولة اكتر من ستين راجل مع بعض وغيري زميلتي ممثلة وعندها اقساط”.