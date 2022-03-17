/686294/خلف-وفيات-واضرار-جسيمة-مصر-تعزي-اليابان-في-ضحايا-الزلزال

تُعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 17 مارس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لليابان الصديقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاءً من البلاد مساء أمس، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين، وخلف أضرارًا مادية جسيمة.

دوت الخليج

مصر تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

وتتقدم مصر، حكومةً وشعبًا، بصادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين؛ ومؤكدةً على تضامنها الكامل مع اليابان في هذا المُصاب الأليم.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي سفير إسبانيا لدى القاهرة

جدير بالذكر أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير الإسباني لدى القاهرة، قد التقى رامون خيل كاساريس، الذي أكد في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وأن مصر بقوة موقعها الجغرافي وتنوعها السكاني تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وقام وفد التنسيقية بالتعريف بها وبطريقة تأسيسها وما تم من إنجاز خلال السنوات الثلاث، وعن الهدف من تأسيسها وعن التنوع الأيديولوجي والسياسي داخل التنسيقية، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد ٦ نواب محافظين من أعضائها و٤٨ ممثل عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه.

وتحدث السفير الإسباني عن الصعوبات التي يواجهها الشباب في إسبانيا في ظل التضخم وقلة فرص العمل، وعن التقارب في التحديات التي يواجهها الشباب المصري والإسباني. وتناول اللقاء قمة المناخ ٢٧ التي تعقد في مصر، وإمكانية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والشباب الإسباني الذي ساهم في نجاح النسخة قبل الماضية من قمة المناخ ٢٥ والتي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.