"حلو التلميح خلي بالك يا عمرو دياب".. دينا الشربيني تثير الجدل بفيديو جديد

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شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جديد لها أثارت به ضجة كبيرة منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج تنشر فيديو دينا الشربيني المثير للجدل

رقص و غناء دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو هي ترقص وتغني على أنغام أغنيه ويجز وهي البخت، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

وجاءت التعليقات تتساءل هل تقصد الفنان عمرو دياب حيث قال أحد المتابعين: “يا عمرو يا دياب تعالى شوف الناس هنا بتلقح عليك”، بينما قال آخر: “قمر وحلو التلميح”، وغيرها من التعليقات التي جاءت تتغزل بها وتهنئها بعيد ميلادها.

عيد ميلاد دينا الشربيني

وكانت الفنانة دينا الشربيني احتفلت أمس الأربعاء بعيد ميلادها الذي يصادف يوم 17 مارس، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الاحتفال,

وظهر في فيديو عيد ميلاد دينا الشربيني الذي نشرته الإعلامية الشهيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام كلا من إلهام شاهين وفيفي عبده، ونيللي كريم وناهد السباعي وآخرين.

عمرو دياب و دينا الشربيني

واحتفل الجميع على أنغام أغنية “برج الحوت” للفنان عمرو دياب حيث كان قد أهداها لها أثناء ارتباطهما قبل عامين تقريبًا، بينما علقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا حوتة”.

ومن ناحية أخرى، روجت الفنانة دينا الشربيني لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم المشوار والمقرر أن تنافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وتدور أحداثه حول قضية الإتجار في الآثار، وإهدار لأموال هائلة على البلد.

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وكانت قد طرحت الجهة المنتجة للمسلسل، البرومو التشويقي له الذي سيطر عليه الغموض والأكشن والإثارة، ويشارم محمد رمضان ودينا الشربيني في بطولة المسلسل الذي يجمعهما للمرة الثانية، كلا من عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد وأحمد صفوت، وأحمد مجدي، والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.