«للمطلقات»..شروط الحصول على 20 ألف جنيه من التأمين بعد الطلاق

/686287/للمطلقاتشروط-الحصول-على-20-ألف-جنيه-من-التأمين-بعد-الطلاق

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقشه الشيوخ إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

دوت الخليج

شروط الحصول على 20 ألف جنيه من التأمين بعد الطلاق

المادة (16) من مشروع القانون حددت ضوابط نشاط التأمين الإلزامى، والمنتظر أن يشمل حالات الطلاق فى مصر، من خلال وثيقة تصرف بشكل نهائى لكل سيدة مطلقة ومر على زوجها نحو 3سنوات وستكون بواقع 16-لـ20ألف جنيه بحسب قيادات هيئة الرقابة المالية .

مادة (16):

لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9-التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.

شروط الحصول على 20 ألف جنيه من التأمين بعد الطلاق

-التأمين سيكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل

-الطلاق سيكون هو البائن بينونة كُبرى..بشرط مرور ثلاث سنوات من الزواج

-الزوج سيكون ملزم بدفع رسوم 50جنيه إلى 75 فى الزواج ..و25جنيه مع الطلاق

-السيدة المطلقة ستحصل على نحو 20ألف جنيه بعد الطلاق مباشرة دون الانتظار لأى أحكام