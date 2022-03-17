مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 16ستاذاً مساعداً بكليات الجامعة

/686284/مجلس-جامعة-أسيوط--يوافق-على-تعيين-16ستاذا-مساعدا-بكليات-الجامعة

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين16أستاذاً مساعداً بكليات العلوم والطب والزراعة والتربية و الطب البيطرى و الخدمة الاجتماعية و معهد جنوب مصر للأورام .

دوت الخليج حيث تضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين الدكتورة غادة عبد المنصف محمود بقسم النبات و الميكروبيولوجيا بالكلية . وفي كلية الطب نصت القرارات علي تعيين 8 أساتذة مساعدين وهم الدكتور طارق حمدى عبد الجابر بقسم الهستولوجيا, والدكتور أحمد محمد علاء الدين بقسم التوليد وأمراض النساء , بالاضافة الي تعيين الدكتورة شيماء عبد السميع محمد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية , وأيضا تعيين الدكتورة رشا احمد على حامد بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية , وتعيين الدكتور محمد جمال صالح بقسم طب وجراحة العيون . وتعيين الدكتورة أميرة محمد احمد شلبى والدكتور صفوت محمد عبد العزيز بقسم طب الأطفال وتعيين الدكتور مجدى إبراهيم الدسوقى بقسم طب القلب والأوعية الدموية بالكلية . و تضمنت القرارات بكلية الزاعة تعيين كلا من الدكتور سلمان عبد الله بقسم الاراضى والمياه, و أيضا تعيين الدكتورة دينا مصطفى عثمان بقسم الألبان بالكلية. تعيين الدكتورة إيمان فتحي جلال بقسم المناهج وطرق التدريس كما وافق علي تعيين الدكتورة إيمان فتحي جلال بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. كما شملت القرارات بكلية الطب البيطرى تعين الدكتورة ايناس رفعت محمد بوظيفة استشارى مساعد بالمستشفى البيطري بالكلية , وبكلية الخدمة الاجتماعية تعيين الدكتورة صفاء فضل شاكر بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بالكلية ، وبمعهد جنوب مصر للأورام تعيين الدكتورة حنان احمد محمد والدكتور أحمد رفعت عبد الظاهر طب الأورام بقسم طب الاورام وامراض الدم السرطانية بالمعهد .

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