/686283/الرئيس-الأوكرانى-روسيا-تبنى-جدارا-جديدا-فى-وجه-الحرية-فى-أوروبا

ألقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، خطاب اليوم الخميس أمام البرلمان الألمانى، موجها الشكر للمستشار الألمانى على دعمه لأوكرانيا خلال أزمتها مع روسيا، قائلا الشعب الأوكرانى سيظل متذكرا دعمكم ومساعدتكم الينا.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الخميس أمام البرلمان الألمانى

وشدد زيلينسكي، فى كلمته اليوم الخميس، أن روسيا تبنى جدارا جديدا فى وجه الحرية فى أوروبا منذ بدء العملية الروسية العسكرية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى، مشيرا الى أن هذا الجدار يقع فى وسط أوروبا بين الحرية والعبودية.

وتابع نحن فى أحلك الأوقات بالنسبة لبلادنا ولأوروبا بأكمالها، مؤكدا على أن الأوضاع فى أوكرانيا هى أوضاع غير مقبولة على المستوى العالمى والدولى وتنتهك حقوق الأنسان.

الرئيس الأوكرانى يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا

ووجه زيلينسكي دعوة الى المستشار الألمانى لتعزيز دور ألمانيا القيادى ووقف العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكرانى أدعوكم الى بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أنه هناك حاجة الى فرض حزم جديدة من العقوبات على روسيا باستمرار كل أسبوع حتى تتوقف العملية العسكرية الروسية.

وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات المقدمة لأوكرانيا جاءت متأخرة ولم تتمكن من وقف الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية.

وأعلن زيلينسكي أن 108 طفل قد تم قتلهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كببف، قائلا ساعدونا حتى ننهى الهجوم الروسى على بلادنا.

تصريحات الرئاسة الروسية اليوم الخميس

جدير بالذكر أن الرئاسة الروسية كانت قد صرحت اليوم الخميس أنها ترفض أمر المحكمة الدولية بوقف العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني أننا لسنا قريبين من توقيع اتفاق مع أوكرانيا، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة مع الجانب الأوكرانى.