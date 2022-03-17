تحرير 100 مخالفة تموينية بمراكز أسيوط

طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة كافة صور الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك ومحاربة التلاعب بالأسعار ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع

دوت الخليج

موضحاً إنه تم ضبط وتحرير 100 مخالفة تموينية خلال حملات تم شنها بعدد من المراكز والأحياء بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع وصحة المواطنين.

ضبط 100 محضر تمويني متنوع خلال حملات مكبرة

و تمكنت الوحدات المحلية بمراكز أسيوط والغنايم والفتح وديروط والبداري من ضبط 100 محضر تمويني متنوع خلال حملات مكبرة بكل مركز على المحلات التجارية ومحلات التعبئة والمخازن والمخابز ومنافذ البيع المختلفة حيث تنوعت هذه المحاضر ما بين (عدم الاعلان عن الأسعار ، ومواصفات ، والنظافة ، والبيئة ، واشغالات، وعدم إعطاء بون ، عدم ترخيص المحلات ، وزن ، ...) وغيرها وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وكرم عبدالحفيظ نائبه ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي نائبه ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وعيون ابراهيم نائبه ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه ورؤساء بعض الوحدات القروية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارات التموين والصحة والطب البيطري بكل مركز ومديرية التموين بقيادة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين معلنًا عن اطلاق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وذلك لمواجهة جشع التجار حيث تم تخصيص بعض الارقام لاستقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.