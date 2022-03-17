محافظ أسيوط يعلن افتتاح 178 مسجداً بتكلفة 200 مليون جنيه خلال عامين

/686281/محافظ-أسيوط-يعلن-افتتاح-178-مسجدا-بتكلفة-200-مليون-جنيه-خلال-عامين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لمناقشة استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض خطة الأوقاف في تطوير وإحلال وتجديد المساجد بقرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

دوت الخليج

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود مديرية الاوقاف واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بجميع المساجد على مستوى الجمهورية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

تكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وشدد المحافظ على تكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية كما تم استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التي تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الاوقاف والجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالي بالقرى والنجوع.

المحافظة يوجد بها 5687 مسجد حكومي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجد حكومي على مستوى المحافظة وتم افتتاح ما يقرب من 178 مسجد بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى مارس 2022 بمعرفة مديرية الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقاً لخطة وزارة الاوقاف والاعتمادات المخصصة لها مؤكدًا على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارت الأوقاف لإطلاق أكبر حملة لتنظيف وتطهير المساجد داخليا وخارجياً وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمنًا مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيا الله ان يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات اسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ وسطية الإسلام السمحة.

وأوضح المحافظ إنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الاوقاف لتنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم للنشء تحت سن 15 سنة والتي تجريها وزارة الاوقاف في الأسبوع الثالث من شهر شعبان والاختبارات النهائية في الاسبوع الأول من شهر رمضان كما سيتم إجراء مسابقة تشجيعية في حفظ القران الكريم بالتنسيق مع المحافظة وتوزيع جوائزها في احتفالات ليلة القدر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها 1399 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجد خلال 6 سنوات وجارى افتتاح العديد من المساجد التي تم الانتهاء من العمل بها لافتًا إلى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن التنسيق مع الوزارة لإعداد خطة الدروس الرمضانية على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي ومراعاة تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح ويسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى وأن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني وأن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم والاقتصار على سماعات الصوت الداخلية بالمسجد فضلا عن تكليف جميع الإدارات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني وقصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.