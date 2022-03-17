معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني

يتواجد عصام الشوالي على المباريات المهمة في الغالب، وعلى لقاءات الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة، والذي يملك تاريخ ويعرف أصولها منذ البداية ليهدي المستمع العديد من المعلومات الشيقة عن الأحداث المرتبطة باللقاء بجانب التنوع في الألفاظ القوية على أحداثها.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام المريخ السوداني، بعد هزيمته ضد صن داونز بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض النادي الأهلي تدريبه الأول بعد العودة من جنوب إفريقيا في مواجهة صن داونز، في السبت الماضي، والتي سقط فيها بهدف دون رد.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.