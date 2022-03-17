"علاقة حكومية نيابية رقمية".. ماذا حدث فى اليوم الأول للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن؟

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وزير المجالس النيابية ممثلا لرئيس الوزراء:الحزب ولد كبيرًا ومواقفه تؤكد دعمه للوطن والمواطن

الحكومة تكشف عن أبليكيشن نيابى جديد "لن نستخدم الأوراق بالعاصمة الإدارية"

رئيس برلمانية "الشعب الجمهورى":"نتعاون معا من أجل الوطن والمواطن"

الأمين العام لحزب حماة وطن:" الإدارة الصحيحة للأحزاب تكون مبنية على التناسق وليس التنافس"

رصد موقع دوت الخليج، فعاليات اليوم الأول من المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذى شهد حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، وتم طرح تطبيق جديد من خلال وزارة المجالس النيابية من خلاله سيتم القضاء على استخدام الورق فى التعاملات النيابية الحكومية وخاصة على مستوى طلبات المواطنين، فى ضوء بيئة التحول الرقمى الذى تعمل فى إطاره الدولة المصرية.

دوت الخليج

اليوم الأول شهد الجلسة الافتتاحية بحضور المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، والنائب محمد صلاح أبو همية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة وطن،عضو مجلس الشيوخ وممثلين من الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن والذى يُنظمه الحزب بجهوده الذاتية على نفقه نوابه وكوادره التنظيمية شهد بيومه الأول ندوة بعنون ( آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ) .. فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

ممثل الأغلبية بافتتاحية منتدى مستقبل وطن الثانى: تدشين الجمهورية الجديدة فتحت الحياة الكريمة على مصرعيها

خلال الندوة ألقى المهندس أشرف رشاد كلمته تطرق إلى العديد من الإطارات الداعمة للجمهورية الجديدة الداعمة للتنمية والمواجهة لأعداء الدولة المصرية والرافضة لكل صور الإرهاب من أعداء الوطن، ومتضمنة التقدير الكامل لقائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة ودورها فى التنمية مع جهود المواطن الذى تحمل الكثير من أجل الوطن.

تضمنت فى البداية الترحيب بالحضور حيث كان منهم حاضرًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وهو المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والأمين العام لحزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، حيث تطرق بالترحيب إلى الصلاوة والسلام على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا على أنه من علم الجميع حب الوطن عن خروجه من مكه، مشيرا إلى أنه يرحب بالحضور جنودًا فى معركة البناء لوطن جليل كان حلم وأضحى واقع جليًا يسر الناظرين، كما أنه رحب بالحضور شهودًا على أسطورة تجسدت من واقع شابه أساطير ألف ليلة وليلة وهى الجمهورية الجديدة.

وتعرض النائب أشرف رشاد الشريف لكافة ملامح الجمهورية الجديدة فى كلمته حيث أنه بحسب كلمته الروح التى فجرت الأمل، والتى أزاحت قسوة الصحراء وجبروب أعداء الوطن وفتحت أبواب الحياة الكريمة على مصراعيها لكل أبناء الشعب العظيم ، والتى غيرت القرى وحولت الإتجاهات وطورت المقاصد، مؤكدا على أنها كانت السبيل من الخروج من وطن يتصدع وعاصمة أنهكها التكدس إلى وطن رحب وعاصمة رحبة ووطن ينحاز للحياة الكريمة .

كما استشهد النائب أشرف رشاد الشريف بحديث عثمان بن عفان حيث إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مؤكدا على أن البعض منا يحركه الوعى بآيات الله ، والبعض الأخر يحتاج لتوجيه قائد عظيم يقوده للعطاء، والحمد لله أن أكرمنا بقائد عظيم يعشق وطنه وقف شامخا وأزاح أعداء النجاح والمتاجرين غازيا للصحراء وللعشوائيات من أجل مستقبل أفضل وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صنع التاريخ الجديد والجمهورية الجديدة والمواطن الجديد والافتتاحات الجديدة حيث فى كل صباح مشروع جديد يضيئ الوطن.

وواصل حديثه فى كلمته بأننا جميعا نخطو نحو المستقبل بلحمة وطنية مع إيمان راسخ بحقنا فى الحياة التى تليق بحضارتنا وتاريخنا و لن نتوقف عن التغنى بأمجاد الماضى ولن نسمع للمشككين فى مواجهتنا للتحدى من أجل الحياة الكريمة موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة زكافة مؤسسات الوطن على الدور الفعال فى التنمية وأيضا المواطن المصرى الذى تحمل الكثير من أجل الوطن، فيما وجه الشكر لنواب المجلسين على دورهم الداعم للجمهورية الجديدة تشريعيا ورقابيا.

وزير المجالس النيابية ممثلا لرئيس الوزراء بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن ويؤكد:الحزب ولد كبيرًا ومواقفه تؤكد دعمه للوطن والمواطن

وحضر المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، حيث نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء ونواب الحزب، مؤكدا على أن مثل هذه الفعاليات تتجلى دائما فى حب الوطن، والرغبة الدائمة لخدمة المواطنين من أجل غد أفضل.

وأكد المستشار علاء فؤاد على حضوره نائبا عن رئيس مجلس الوزراء موجها خالص خالص التقدير والشكر للمجلس وأعضاءه مؤكدا على أن الحكومة حريصة على التكامل مع مجلسى النواب والشيوخ وفقا ما نص عليه الدستور ، والحكومة حريصه على الوفاء بكافة الإلتزامات الدستورية من أجل التكامل مع البرلمان بغرفتيه حيث السياسة العامة وعرضها على البرلمان وإعداد التشريعات ومواكبة كافة التطور من أجل أن نكون أمام دولة بلا أوراق فى ضوء التحول الرقمى الذى أصبح يسيطر على العام بكافة المجالات .

الحكومة تكشف عن أبليكيشن نيابى جديد بمنتدى مستقبل وطن البرلمانى"لن نستخدم الأوراق بالعاصمة الإدارية..والمواطن هيتواصل مع النائب بشكل مباشر"

وشهدت الجلسة عرض موسع من جانب ممثلى وزارة شئون المجالس النيابية لأبليكيشن نيابى جديد سيتم إضافته على التابلت الخاص بالأعضاء من خلال ستكون حلقة الوصل بين الحكومة والأعضاء والمواطن وخاصة فيما يتعلق بطلبات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهى العاصمة التى ستكون بلا أوراق ولن يستخدم فيها أى أوراق وستكون كل التعاملات بشكل إلكترونى فى ضوء التحول الرقمى.

ووجه المستشار/ محمــود يـوســف المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، الشكر لحزب مستقبل وطن على إتاحة الفرصة لعرض آليات عمل التطبيق الجديد والذى يستهدف رقمنة طلبات أعضاء المجالس النيابية "تواصل"، مؤكدا على أن هذا التطبيق فى ضوء توجه الدولة المصرية للتحول الرقمى وأهميته على أرض الواقع فى القضاء على الورق واستخداماته ومن ثم يكون المواطن أمام خدمة حكومية إلكترونية، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيكون مع الانتقال للعاصمة الإدارية والتى تضم مبنى مجلس النواب ووالشيوخ الذى يليق بنواب مصر وبصورة أفضل وأكبر.

ولفت إلى أن دورة الطلبات للأعضاء تقدم لوزارة شئون المجالس النيابية بعد تقديمها من جانب الأعضاء فيما تقوم الوزارة بإحالتها إلى الجهات الحكومية للرد بشأنها وتعود الأمور مرة أخرى إلى النائب، مشيرا إلى هذه الدورة معقدة للغاية ويتم استخدام أوراق كثيرة فيها وتحتاج لمتابعة دقيقة وأمام هذه الدورة المعقد يكون فيه خلل كبير فى الردود، وتم دراسة الأمر لتحويل هذه الدورة إلى دورة مميكنه، بشرط تكون سهلة ومحققه لنتائج إيجابية، مؤكدا على أن الدور الأول بالفصل التشريعيى تضمن نحو 24 ألف طلب مقدم من الأعضاء للحكومة من أجل المرور بهذه الدورة، وهو أمر يؤكد أن الدورة معقدة للغاية فى ضوء هذا العدد الكبير ومن ثم تم التفكير فى عمل تطبيق من خلال تتم هذه العملية ويتم تنفيذه على تاب النواب وعلى التليفون أيضا.

وأكد على أن هذا التطبيق من شأنها أن يكون حلقة الوصل بين المواطن ووزارة شئون المجالس النيابية والجهات الحكومية المختلفة وسيتم إتاحة عمله على الهاتف المحمول وأيضا جهاز الكمبيوتر، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيجارى تحديات كبار السن وأيضا ذوى الهمم، وسيتم إتاحة تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول وسيكون لكل نائب صفحة شخصية لكل نائب من خلالها يتعرف النائب على الرد على كل طلباته وآليات تقديمها وأيضا مواعيد الوزراء ولقاءات الحكومة وأيضا آليات استقبال الرسائل من المواطنين وآليات المتابعة أيضا مؤكدا على أنه سيتم الإعلان عنه قريبا فى ضوء التحول لرقمى بكافة تحركات الحكومة.

وأكد أيضا على أن الوزارة ستعمل على تدريب جميع الأعضاء على هذا التطبيق وطريقة الاستخدام بشكل سهلـ فيما أكد ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بأن هذا الجهد جبار ومقدرة ومستقبل يستحقه الشعب المصرى فى ضوء التحول الرقمى، مؤكدا على أن هذا التطبيق سيكون نقلة نوعية فى القضاء على الأوراق وسبيل جديد للتواصل الفعال بين الحكومة والبرلمان وسيكون سبيل للرد على خفافيش الظلام التى تتحدث عن أنه لا تواصل بين المواطن والنائب ختصة أنه سيكون من هذا التطبيق التواصل بشكل مباشر بين النائب والمواطن، فيما أتفق معه النائب محمود بكرى مؤكدا على أن هذه الخطوة مبشرة بالخير.

وأبدى النائب محمود بكرى عضو مجلس النواب، تساؤل بشأن الأبليكيشن، مؤكدا على أن الردود تكون دائما روتينية من الحكومة ولابد من مواجهة هذا الأمر، فيما عقب عليه الوزير بالتأكيد على أن الأبليكيشن لن يلغى لقاءات النواب بممثلى الحكومة والوزراء بشكل دائما وفق المواعيد المقرره.

الأمين العام لحزب حماة وطن بمنتدى "مستقبل وطن" البرلمانى":" الإدارة الصحيحة للأحزاب تكون مبنية على التناسق وليس التنافس"

كما شارك النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة وطن، عضو مجلس الشيوخ،وألقى كلمة ممثلة للحزب مؤكدا على أنه يطيب له في بداية كلمته أن يعبر عن مدى سعادته بوجوده اليوم بالمنتدى وانتهز هذه المناسبة لأتوجه للجميع بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بقدوم شهر رمضان المبارك داعيا الله تعالى أن يعيده على بلدنا بالخير والمزيد من التقدم والازدهاركما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم ونأمل من الله أن يحقق النتائج المرجوه منه.

وأضاف:"واسمحوا لي أن أوكد على أن الإدارة الصحيحة للأحزاب تكون مبنية على التناسق وليس التنافس فمنذ إطلاق أجندة مصر 2030 حرصت الدولة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تلك الأهداف لكونهم ليسوا بمنأى عن هذه التطورات.

ولفت إلى أن الحزب يحرص دائما على التعاون مع كافة الأحزاب للعمل سويا على مساندة الدولة في بناء الإنسان المصري والمساهمة في تأهيل النشء لتحقيق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على أيديولوجية فكرية واضحة لا تقتصر على التأهيل السياسي، وإنما على عدد من الاتجاهات الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطن أولا والعمل جنبا إلى جانب الدولة لنتوحد جميعا معا من أجل خوض معركة التنمية والبناء وفق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعمل على خدمة المواطن المصري البسيط.

وواصل :"غني عن البيان أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف الإصلاح والتنمية يجني ثماره الآن في كل بيت مصري بسيط من خلال مظلة حماية صحية واجتماعية قوية. متابعا واكررأن العمل المشترك يعزز الترابط ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

رئيس برلمانية "الشعب الجمهورى" بمنتدى مستقبل وطن:"نتعاون معا من أجل الوطن والمواطن"

وقال النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن التعاون والتنسيق بين حزب الشعب الجمهورى ومستقبل وطن، تصب فى صالح الوطن والمواطن خاصة أن نتائج هذا التعاون طوال الفترة الماضية حققت العديد من النتائج الإيجابية وتشريعيا ورقابيا بما يخدم المواطن

جدير بالذكر أن المُنتدى يشهد ٤ ندوات نقاشية يُشارك بها بعض السادة الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .. وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به .. ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين .. كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من السادة النواب .