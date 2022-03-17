لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.. حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل...

حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني، متواجدة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد.
الحملة مستمرة حتى 30 أبريل المقبل، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لللاطمئنان على صحتكم، وصحة أولادكم، وأهاليكم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
الحملة تستهدف فحص 140 ألف منتفعًا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، من جميع الفئات العمرية، الذين مر عليهم سنة من إجراء الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، وبشكل مجاني.
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