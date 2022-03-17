وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يستقبل نظيره اللبناني

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد استعداد مصر لاستقبال الحالات المرضية الحرجة من الأشقاء اللبنانيين لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد إمكانية إرسال الاستشاريين والفرق الطبية المصرية في كافة التخصصات لتقديم الدعم للقطاع الصحي اللبناني

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس أبيض، وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، وذلك مساء أمس الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره اللبناني، سبل دعم الدولة اللبنانية للارتقاء بالقطاع الصحي، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور فراس أبيض، حول النظام الصحي في دولة لبنان، وتطلع بلاده لنقل خبرات الدولة المصرية إلى لبنان للارتقاء بالقطاع الصحي وبناء نظام صحي قوي قادر على التصدي للأزمات والجوائح.

وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي بدولة لبنان، لافتاً إلى استمرار دعم مصر للشعب اللبناني بالمستلزمات الطبية والأدوية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والدوائية للأشقاء في لبنان.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل الارتقاء وتطوير قطاع صناعة الدواء في لبنان من خلال نقل الخبرات المصرية والاستفادة منها في مجال الصناعات الدوائية، لافتاً إلى توجيه الوزير بتوفير كافة متطلبات الدولة اللبنانية من الأدوية بشكل فوري.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع استعداد الدولة المصرية لاستقبال الحالات المرضية الحرجة من الأشقاء اللبنانيين لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، كما أكد الاستعداد لإرسال الاستشاريين والفرق الطبية المصرية في كافة التخصصات للدولة اللبنانية لتقديم الدعم والمساعدات الطبية للقطاع الصحي اللبناني.

ولفت إلى تأكيد الوزير على أهمية التكاتف والتعاون وتوحيد الجهود بين الدول العربية خاصةً خلال فترات الجوائح والأزمات، حرصاً على ضمان استمرار تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، فضلاً عن أهمية استمرار التعاون المتبادل في مجالات التصدي للأوبئة ومكافحة العدوى.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مبادرات الصحة العامة ونقلها إلى لبنان، للمساهمة في تحسين المؤشرات الصحية للدولة اللبنانية، فضلاً عن الاستفادة من سبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتقديم خدمات صحية ذات جودة مرتفعة .

وقدم وزير الصحة اللبناني، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته في الارتقاء بالقطاع الصحي، وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم للدول العربية الشقيقة في المجال الصحي، مشيداً بالخطى الثابتة التي تسير بها الدولة المصرية في الإرتقاء وتعزيز القطاع الصحي.

وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور خالد عبدالغفار، الدروع التذكارية مع وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس أبيض، تعبيرا على عمق العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.