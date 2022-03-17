محافظ بنى سويف يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدى المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، مطالبا الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب فى الأسعار.





جاء ذلك عقب تلقى المحافظ، اليوم الخميس، للتقرير الذى أعدته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام بنى سويف، حيث تضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملات التموينية التى تم تنفيذها بمركزى سمسطا والفشن بحضور لجنة من الإدارة العامة للمتابعة، ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطرى والجهات ذات الصلة. وصرح أشرف حماد مدير عام المتابعة بديوان المحافظه، بأنه تم تنفيذ حملة على الأسواق بدائرة مركز ومدينة الفشن، أسفرت عن تحرير محضر لهايبر تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، للغلق فى مواعيد العمل بالمخالفة للقرارات الوزارية بمد ساعات عمل تلك المجمعات، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحل بيع سلع ومنتجات غذائية بشارع البحر الأعظم لعدم الإعلان عن أسعار السلع الموجودة بالمحل سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية، ومحضر لمنشاة لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، ومحضر لمخزن للسلع الغذائية لحيازة سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر. كما تم تنظيم حملة على المحلات التجارية ومخازن السلع بدائرة مركز ومدينة سمسطا، وأسفرت عن تحرير 12 محاضر لمخالفات تضمنت عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم تحرير المحاضر والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ اللازم.

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