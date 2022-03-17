محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء المصرى فى تحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الخميس، لمحكمة بورسعيد وذلك لتقديم التهنئة للمستشار هشام عبد المجيد على توليه منصبه الجديد رئيس محكمة بورسعيد، متمنيا له مزيد من النجاح فى منصبه الجديد. ومن جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة، والتى حققت تطورا فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

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