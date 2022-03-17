/686285/البيت-الأبيض-بايدن-سيجري-اتصالا-هاتفيا-بزعيم-الصين-شي-بينغ-غدا-بشأن-الغزو-الروسي

قام البيت الأبيض، بالاعلان على أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا الجمعة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ لبحث إدارة المنافسة بين البلدين فضلا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

البيت الأبيض: بايدن سيجري اتصالا هاتفيا بزعيم الصين شي بينغ غدا بشأن الغزو الروسي

هذا وألقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كلمتها اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى، متهمة وسائل الأعلام الغربية بتزييف الحقائق بشأن الأوضاع فى الأراضى الأوكرانية.

دوت الخليج

تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس :

وأكدت ماريا زاخاروفا على أن من يرفعون الشعارات النارية لا يهتمون بسقوط الضحايا فى أوكرانيا، بالأضافة الى أنهم يقوموا بأغلاق الممرات الانسانية المقررة لاجلاء المدنيين، على الرغم من أن هذا الأمر تم الأتفاق عليه فى المحادثات بين الوفد الروسى والأوكرانى.

واضافت أن المحادثات بين الوفد الروسى والأوكرانى مستمرة، موضحة أنه يتم مناقشة القضايا العسكرية والسياسية والانسانية.

وتابعت أن السلطات الأوكرانية لا تتعامل مع الشعب الاوكرانى على أنهم أبناء وطنهم، مؤكدة أن كلما زاد عدد الضحايا، كلما كان أفضل بالنسبة لهم.

وشددت على أن الحكومة الأوكرانية لا تبالى بالأوراح البشرية ولا تهتم اذا كان المواطن روسى أو أوكرانى، ولكن تهتم فقط بزيادة عدد الضحايا.

وأعربت أن روسيا تأمل فى أن تعود أوكرانيا الى رشدها، مضيفة أنه يجب على أوكرانيا أن توقن أهمية وضرورة الحل السياسى. كما اشارت الى أن القوات الأوكرانية تهين الذين لا يرضخون لها وتستهدفهم بأعمال تميزية .