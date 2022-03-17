نائبة مستقبل وطن لـ دوت الخليج: اطلاق ابليكيشن لتقديم خدمات الصحة النفسية تفعيل لسياسة الحكومة للتحول الرقمي

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أشادت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة الصحة، لأول منصة وطنية اإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لتقديم خدمات للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتطبيق سياسة التحول الرقمي، وضمانا لسرية بيانات المريض.

دوت الخليج

النائبة سارة النحاس تعلق على اطلاق برنامج لتقديم خدمات الطب النفسي

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن استخدام تطبيق الكتورني للكشف النفسي، يساهم فى استخدام البيانات بسرية تامة، مما يجعله حافز تشجيعي للمرضي للذهاب للطبيب النفسي، خاصة وأن البرنامج يستهدف عدد كبير من المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.