"مقرفة ومريبة".. سارة نخلة تهاجم شيرين عبد الوهاب بطريقة صادمة

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أثارت الفنانة سارة نخلة جدلا كبيرًا بسبب هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب ظهورها في حفلها بالكويت وبكائها على المسرح.

دوت الخليج يكشف سر هجوم سارة نخلة على شيرين عبد الوهاب

هجوم سارة نخلة على شيرين عبد الوهاب

كتبت سارة نخلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح”.

وأضافت على صورة شيرين عبد الوهاب التي نشرتها قائلة: “ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”.

ويشار أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في الأيام الماضية في الكويت وخلال الحفل ظهرت بوزن زائد مرتدية ترينج وانهارت خلال هذا الحفل.

بكاء شيرين عبد الوهاب

وبعد بكائها على المسرح قالت للحضور: “مبسوطين كده، قُلت لكم بلاش أغاني حزينة”، ليمتلئ بعدها المكان بالصفار والصريخ من الحضور، داعمين لها في أزمتها.

ومن ناحية أخرى، كانت سارة نخلة، كشفت تفاصيل مشروعها الخاص بعيد عن الفن الذي أطلقته في السر قبل 3 سنوات، وكتبت عبر صفحتها بموقع الفيسبوك: “أنا حاسة ان في ناس كتير اوي مستغربة اوي ان زميلنا كريم الحسيني المحترم عمل كدا و اشتغل حاجة جنب التمثيل”.

واستكملت كلامها: “ومش فاهمة ليه مستغربين اوي مع انه موقف رجولي جدا و طبيعي اي راجل مكانه هايعمل كدا.. الجمهور فاكر ان الممثلين دول بياخدوا ملايين و ان الممثل كائن فضائي مثلا و بيروح يصور كم شهر وياخد شوال فلوس وهو ماشي، على فكرة بس لازم تعرفوا ان الممثل انسان مرهف حساس جدا”.

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وتابعت: “و ان الممثل برضو راجل و مسؤول و عنده مسؤوليات كتير و كلنا على فكرة انا بنت و عليا اقساط و عندي عيلة فرقبتي وبشتغل من وانا عندي ١٩ سنة و انا لسه في الجامعه و مسؤولة اكتر من ستين راجل مع بعض وغيري زميلتي ممثلة وعندها اقساط و غيرها عندها مسؤوليات و عيال و بيت و شايلين حمل كبير اوي”.