/686277/تشكيل-فاركو-لمواجهة-البنك-الأهلي-فى-الدوري-الممتاز

يدخل فريق البنك الأهلي مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره فاركو ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل فاركو لمواجهة البنك الأهلي

فى حراسة المرمي: محمد صبحي

في خط الدفاع: جيفرسون ينكادا – أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل

في خط الوسط: محمود عماد- محمود حمادة – كينجلسي سوكاري

في خط الهجوم: شكري نجيب – رزقي حمرون – أحمد شريف

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو

فى حراسة المرمي: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – محمود حامد – إسحاق يعقوبو

في خط الهجوم: محمود بسيوني – ناصر ماهر

وتعد تجربة فاركو هي الثانية لـ عبد العاطي في الدوري الممتاز بعدما سبق أن قاد أسوان للتأهل للدوري الممتاز موسم 2019-2020 ورحل بعد نهاية الدور الأول من قيادة الفريق.

نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير في موسم هو الأسوء للدراويش، بينما أصبح فاركو يمتلك 16 نقطة بالمركز السابع.