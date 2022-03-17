/686275/المنتدى-البرلماني-الثاني-لمستقبل-وطن-يواصل-فعالياته بحضور-وزيري-المالية-والزراعة-ومناقشات-موسعة-حول-جهود-مواجهة-التحديات

يواصل المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة، فعالياته اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحضور وزيري المالية د. محمد معيط، والسيد القصير، وزير الزراعة حيث مناقشات موسعة حول مواجهة التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية.

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جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الافتتاحية، أمس، حضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واستعراض آليات التواصل بين الحكومة ومجاسي النواب والشيوخ والكشف عن تطبيق جديد سينهي كافة التعاملات الورقية في التعامل الحكومة البرلماني.

المنتدى البرلماني الثاني لمستقبل وطن يواصل فعالياته

ويأتي انعقاد المنتدى الثاني بعد النسخة الأولى التي عقدت في ٢٠١٨،في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة، ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات، والتواصل لرؤى تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث اللقاءات والجلسات تكون سبيل لنقل نبض الشارع ورؤي المواطنين من جامب أعضاء الأحزاب ونوابهم المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية ستكون محور النقاش الثاني يوم بمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، ود. السيد القصير، وزير الزراعة، اليوم حيث سيتم استعراض مع النقاش حول كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن والذى يُنظمه بجهوده الذاتية على نفقه نوابه وكوادره التنظيمية قد شهد ندوة بعنون ( آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ )، فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به، ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب .