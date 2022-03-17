/686271/تشكيل-البنك-الأهلي-لمواجهة-فاركو-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق البنك الأهلي مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره فاركو ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو

فى حراسة المرمي: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – محمود حامد – إسحاق يعقوبو

في خط الهجوم: محمود بسيوني – ناصر ماهر.

حقق البنك الأهلي الفوز على نظيره مصر المقاصة

حقق البنك الأهلي الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1/0 على ملعب "بترو سبورت"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ مصر المقاصة اللقاء بسيطرة أكثر من مصر المقاصة، وهددوا مرماهم في أكثر من كرة، بينما حاول البنك الأهلي تنفيذ هجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة.

وفي شوط المباراة الثاني نجح البنك الأهلي في إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 62، ولم يستطيع مصر المقاصة في العودة مرة أخرى، بعدما أضاعوا أكثر من فرصة في ظل تألف دفاعات وحارس البنك الأهلي.

لتنتهي المباراة بنتيجة 1/0، ليرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة رقم 17 في المركز الخام، بينما ظل مصر المقاصة عند النقطة رقم 9 بالمركز الخامس عشر.

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.