وفاة والدة مغني المهرجانات اورتيجا

توفيت منذ قليل والدة مغني المهرجانات اورتيجا، وحماة الفنانة مي كساب.

دوت الخليج وفاة والدة اورتيجا وأعلن الفنان اورتيجا عبر حسابه على موقع انستجرام، الخبر وكتب: “البقاء لله أمي في ذمة الله ". جنازة والدة اورتيجا لم يحدد اورتيجا حتى الأن موعد تشيع جثمان والدته ومكان تلقي العزاء بها.

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