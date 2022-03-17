مسلسلات شهر رمضان 2022 .. طرح مسلسل السر بعد تأجيله 4 سنوات

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تدخل الفنانة وفاء عامر المنافسة ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 ، وذلك بعد تأجيل مسلسلها لأربع سنوات والذي يحمل اسم السر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل السر لـ وفاء عامر

مسلسلات شهر رمضان 2022

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “السر” الذي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر، طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بعد تأجيله.

ويشارك وفاء عامر في بطولة مسلسل “السر” عدد من النجوم مثل حسين فهمي، ونضال الشافعي، وريم البارودي، ومايا نصري، ومحمد سليمان، ونور الكاديكي، ومازن السماحي، ومنة جلال، وألفت عمر وآخرين والعمل من تأليف حسام موسى، والإخراج لـ محمد حمدي والإنتاج لـ محمد فوزي.

مسلسل وفاء عامر الجديد

وتدور أحداث مسلسل وفاء عامر الجديد ، فى إطار اجتماعي حول محامية لها علاقة برجل أعمال ثم تكتشف سر خطير يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما ومن جانبه يحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.

وتجسد الفنانة وفاء عامر خلال أحداث مسلسل السر شخصية بائعة كبدة تدعى غالية، وهي تعبر عن شخصية أغلب السيدات المصريات.

ولم يكن مسلسل السر العمل الوحيد الذي تنافس به الفنانة وفاء عامر بالماراثون الرمضاني المقبل لعام 2022، حيث تشارك أيضًا في مسلسل بيت الشدة برفقة عدد من النجوم.

مسلسل بيت الشدة رمضان 2022

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته كلا من أحمد وفيق، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، ومها أحمد، وأحمد التهامي، ومحمد مهران، ومدحت تيخا، وعبير منير، ولبنى ونس، وصبري عبد المنعم، ومنى العمدة، وآخرين والمسلسل من تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني.

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وفي سياق آخر، شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها وجمهورها مقطع فيديو وجهت خلاله عدة نصائح لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت وفاء عامر في الفيديو: “إحنا فاهمين رمضان غلط اقسم بالله، مانجيب اللى على قد احتياجاتنا.. ماناخد اللى احنا عايزينه اللى بتعمل كيس رز مثلا تقدرى تعملى كيس رز تستخدمي نصه والنص التانى في الفريزر وتانى يوم طبختي طلعيه استخدميه، ليه نعمل كيس رز ونرمي الباقي؟”.