/686264/محافظ-قنا-يهنى-الرئيس-السيسي--بمناسبة-ليلة-النصف-من-شعبان

دوت الخليج

جاء نص البرقية كالتالي " يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بأطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بمناسبة ليلة النصف من شعبان أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير "

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة على سيادتكم بموفور الصحة والعافية