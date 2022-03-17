/686262/المشدد-15-سنة-للمتهمين-بقتل-ربة-منزل-في-قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء أبو جبل، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لقتلهما ربة منزل بطلقات نارية والشروع في قتل زوجها؛ بسبب خلافات عائلية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

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تعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 من شهر ديسمبر لعام 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين بدوي.ع ونجل شقيقه رجب.س تهمة قتل آية محمود أحمد جاد، ربة منزل، طالبة بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وكانت حامل بالشهر الثالث، والشروع في قتل زوجها علاء محروس، محام بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، بقرية الحجيرات التابعة لدائرة لمركز قنا.

مشاجرة لفظية نشبت بين المتهمين والمجني عليهما

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة لفظية نشبت بين المتهمين والمجني عليهما؛ بسبب أسبقية المرور بالسيارة، فتربص المتهمين بالمجني عليهما على طريق قرية الحجيرات بمركز قنا، وفي أثناء عودتهما إلى مدينة قنا حاولا إيقافهما وأطلقا عليهما أعيرة نارية خلال مرورهما بالسيارة، نتج عن ذلك مقتل المجني عليها بطلقات نارية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات والتي قررت إحالة القضية برقم 750 لسنة 2021، جنايات قنا، والمقيدة برقم 139 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي قبل تقديمهما طلبا لإعادة إجراءات محاكمتها، ومعاقبتهما اليوم بالسجن المشدد 15 سنة.