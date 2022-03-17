مصرع سائق في تصادم سيارة بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة كبود مع سيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سائق، في تصادم سيارة كبود كان يقودها، وسيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وجاري نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصابة مزارع بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا

بينما أصيب مزارع بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري علي كوبري الفحيرة وعلي الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث تبين أن إصابة عبدالناصر عجوز أحمد ، 47 عاما وتم نقله لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم، حرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة