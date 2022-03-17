/686256/نائب-رئيس-جامعة-الأزهر-يشهد-ختام-دوري-كرة-القدم-الخماسية-بأسيوط

شهد فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الخميس، ختام دوري كرة القدم الخماسية ضمن فاعليات اللقاء القمي التجميعي الثاني لكليات فرع الجامعة بأسيوط ، الذي تنظمه إدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة محي الدين أمين مدير الإدارة، ومحمد حسين أبو العلا مسئول النشاط الرياضي بالأمانة، وذلك على ملعب الكرة الخماسية بفرع الجامعة بأسيوط ، بحضور الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، الدكتور أبو بكر عبدالهادي وكيل كلية العلوم، والدكتور ناجي حسن وكيل كلية التربية بنين والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة والسادة مديري رعاية الشباب بالفرع والدكتور أسامة محمد محمود مدير العلاقات العامة بفرع الجامعة.

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وشهد حفل الختام فوز فريق كلية طب الأسنان بأسيوط بإشراف الدكتور مصطفى كامل مسئول رعاية الشباب بكلية طب الأسنان بالمركز الأول وتسلمت كأس البطولة باسم المرحوم عادل كمال أخصائي رعاية الشباب بفرع الجامعة بأسيوط، وذلك فى لفتة إنسانية من إدارة رعاية الشباب بالفرع. وفاز بالمركز الثاني كلية التربية بنين وفاز بالمركز الثالث وكلية العلوم

الأنشطة الطلابية

وفي بداية كلمته وجه نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الشكر، لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لدعمه كافة الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل فرع الجامعة، كما وجه شكره للقائمين على تنفيذ فاعليات هذا المهرجان وخاصة إدارة رعاية الشباب ومديري رعاية الشباب بالكليات والعلاقات العامة بفرع الجامعة، لجهودهم المبذولة لظهور اللقاء القمي التجميعي بالشكل اللائق بفرع الجامعة.

تنفيذ كافة الفاعليات

وأكد أن الجامعة تحرص باستمرار على تنفيذ كافة الفاعليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطنى لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتأهيل جيل متميز علميا و رياضيا وأخلاقيا.

وأوضح مدير عام رعاية الشباب بأسيوط، على أهمية الأنشطة الرياضية في استغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابي واستثمار فرص المشاركة فيها، لصقل مواهبهم الرياضية، وغرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعة، مقدما جزيل الشكر للعلاقات العامة بفرع الجامعة على حسن التناول الإعلامي للبطولة منذ انطلاقها وحتى ختامها، وللإدارة الهندسية على مجهودهم فى تجهيز ملعب البطولة.

يذكر أن البطولة شارك فيها جميع كليات الفرع بأسيوط واستمرت الفعاليات على مدار عشرة أيام، وتحلى الجميع بالروح الرياضية، وحصل فريق كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط بكأس الروح الرياضية للبطولة، وفاز بكأس أحسن لاعب الطالب يوسف أحمد محمد كلية التربية، وأحسن حارس مرمي فى البطولة الطالب إسلام محي بكلية طب الأسنان. كما تم تكريم فريق ذوي الهمم لفرع الجامعة للوجه القبلي لتميزهم فى مسابقة اللياقة البدنية ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.