/686255/مياه-الشرب-بأسيوط-تغيير-مسار-خط-الوليدية-وانقطاع-المياه-١٦-ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن خروج محطة الوليدية المرشحة من الخدمة وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً غداً الجمعة الموافق 18 مارس 2022م وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت الموافق 19 مارس 2022م ، نظراً لبدء الأطقم الفنية ومسئولي الشبكات بتحويل مسار خط طرد محطة مياه الوليدية المرشحة إلي خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

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أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1000مم، على أن تتم الأعمال التنفيذية لعملية تحويل مسار الخط من أعمال قطع الخط ولحام الفلنشات وتركيب محابس التحكم تمهيداً لربط المواسير في الفترة المسائية التى تقل فيها احتياجات المواطنين للمياه.

تغيير مسار خط المياه الرئيسي لمحطة الوليدية المرشحة

وتخطر الشركة السادة المواطنين بمواعيد البدء فى الأعمال التنفيذية لتغيير مسار خط المياه الرئيسي لمحطة الوليدية المرشحة طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالى بمنطقة شرق أسيوط وقاطني قري بحري مركز أسيوط من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة خروج المحطة من الخدمة تمهيداً لتغيير مسار خط الطرد الرئيسي للمحطة إلى خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة

وطمئن "درة" السادة العملاء الكرام أن الشركة توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة بخروج محطة مياه الوليدية المرشحة من الخدمة خلال الساعات المقبلة وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ ووالموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو اى احتياج لسيارات مياه . كما تطمئن الشركة عملائها الكرام انه سوف يتم ارسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع .