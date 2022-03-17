/686253/جامعة-أسيوط-تعلن-إطلاقها-مسابقتي-حافز-الابتكار-2022-وصناع-التغيير-2022

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم و البحث العلمي، إطلاق مجموعة من برامج و أنشطة لطلاب الجامعات المصرية و منها مسابقتي "حافز الابتكار 2022 " و " صناع التغيير 2022 .

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وقال الدكتور شحاتة غريب أن مسابقة حافز الابتكار 2022 تهدف إلى دعم و تحفيز الفرق الطلابية لتنفيذ أفكارهم و مشروعاتهم الابتكارية و مساعدتهم للوصول بها للسوق المحلى و الدولى ، و فيما يتعلق بمسابقة "صناع التغيير2022 فهي تهدف إلى دعم و تحفيز الأندية و الأسر الطلابية بالجامعات المصرية للتقدم برؤيتهم و أفكارهم لتنفيذ مبادرات و مشروعات تستهدف حل المشاكل المجتمعية بالبيئة المحلية لمجتمعات جامعاتهم.

ضرورة الحصول على تصريح كتابى من رئيس الجامعة

وفيما يتعلق بشروط الاشتراك أوضح نائب رئيس الجامعة ضرورة الحصول على تصريح كتابى من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه أو عميد الكلية التابع لها الفريق صاحب الابتكار بالاشتراك فى المسابقة ، و يتكون الفريق المشترك في المسابقة من 4 أعضاء على الأقل و أن يتمتع أحد أعضاء الفريق بالخبرة الفنية الكافية بمجال المشروع مع ضرورة تواجد مشرف على المشروع من أعضاء هيئة التدريس من نفس الجامعة .

وأوضحت لولا عطا مدير وحدة المشروعات الابتكارية بالجامعة يمكن التسجيل في مسابقة حافز الابتكار حتى 22 مارس الجاري من خلال الرابط :

ic22.untapcompete.com //https ، وللتسجيل فى مسابقة صناع التغيير حتى 27 مارس الجاري من خلال الرابط : cm22.untapcompete.com//https ، وللتواصل مع الوحدة و الكائن مقرها بالمبنى الادارى بالجامعة بجناح (ب) على أرقام 01012269191_ داخلى 1027_5351