/686253/جامعة-أسيوط-تعلن-إطلاقها-مسابقتي-حافز-الابتكار-2022-وصناع-التغيير-2022
أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم و البحث العلمي، إطلاق مجموعة من برامج و أنشطة لطلاب الجامعات المصرية و منها مسابقتي "حافز الابتكار 2022 " و " صناع التغيير 2022 .
دوت الخليج
وقال الدكتور شحاتة غريب أن مسابقة حافز الابتكار 2022 تهدف إلى دعم و تحفيز الفرق الطلابية لتنفيذ أفكارهم و مشروعاتهم الابتكارية و مساعدتهم للوصول بها للسوق المحلى و الدولى ، و فيما يتعلق بمسابقة "صناع التغيير2022 فهي تهدف إلى دعم و تحفيز الأندية و الأسر الطلابية بالجامعات المصرية للتقدم برؤيتهم و أفكارهم لتنفيذ مبادرات و مشروعات تستهدف حل المشاكل المجتمعية بالبيئة المحلية لمجتمعات جامعاتهم.
ضرورة الحصول على تصريح كتابى من رئيس الجامعة
وفيما يتعلق بشروط الاشتراك أوضح نائب رئيس الجامعة ضرورة الحصول على تصريح كتابى من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه أو عميد الكلية التابع لها الفريق صاحب الابتكار بالاشتراك فى المسابقة ، و يتكون الفريق المشترك في المسابقة من 4 أعضاء على الأقل و أن يتمتع أحد أعضاء الفريق بالخبرة الفنية الكافية بمجال المشروع مع ضرورة تواجد مشرف على المشروع من أعضاء هيئة التدريس من نفس الجامعة .
وأوضحت لولا عطا مدير وحدة المشروعات الابتكارية بالجامعة يمكن التسجيل في مسابقة حافز الابتكار حتى 22 مارس الجاري من خلال الرابط :
ic22.untapcompete.com //https ، وللتسجيل فى مسابقة صناع التغيير حتى 27 مارس الجاري من خلال الرابط : cm22.untapcompete.com//https ، وللتواصل مع الوحدة و الكائن مقرها بالمبنى الادارى بالجامعة بجناح (ب) على أرقام 01012269191_ داخلى 1027_5351
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة أسيوط تعلن إطلاقها مسابقتي حافز الابتكار 2022 وصناع التغيير 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.