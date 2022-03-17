/686273/مركز-تدريب-نقابة-البناء-والأخشاب-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-الأمل-الشريف

وقع مركز التدريب المهنى المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة تفاهم مع شركة الأمل الشريف "شركة مساهمة مصرية"، لرفع كفاءة وتطوير مهارات العاملين في مجال التركيبات الصحية.

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جاء ذلك بحضور المهندس محمد يوسف زين العابدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف، أيمن رشدي، مساعد العضو المنتدب للشركة، محمد نور الدين، مدير مركز التدريب الفني والمهني، طارق سليمان، مدير مركز التدريب المهني المتطور، أحمد ماهر، المشرف الفني، مدرب السباكة الصحية.

مركز تدريب نقابة البناء والأخشاب يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الأمل الشريف

وتم الاتفاق بين الطرفين على الاستفادة من مركز التدريب في مجال التدريب والتأهيل لصالح عمال الشركة وموظفيها.

وتضمنت مذكرة التفاهم، قيام مركز التدريب المهني، بتوفير محتوى التدريب، المدربين، قاعات تدريب نظري وعملي، وإصدار شهادات معتمدة لكل متدرب فور انتهاء دورته التدريبية.

كما جاء في مذكرة التفاهم أن يخصص ويسلم لكل متدرب مواد التدريب الخاصة به قبل بدء الدورة التدريبية، وتشمل مواد التدريب أوراق العمل والمواد النظرية والتمارين العملية.

كما يلتزم مركز التدريب، بتحديد محتوى وخطط التدريب على أحدث مستوى، وتجهيز قاعات تدريب علمية وعملية بأحدث التقنيات الفنية لمساعدة المتدربين بعد اعتماد المحتوى والإعداد الفني للقاعات.

النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب

وتضمنت مذكرة التفاهم، أحقية الشركة في تحديد أعداد المتدربين والتخصص المراد تدريبهم عليه والمواعيد المتاحة لهم.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن مركز التدريب المهني المتطور بشهادة عدد من المؤسسات الدولية من أفضل من مراكز التدريب، مشيرا إلى أن له العديد من سابقات الأعمال مع عدد من الجهات وفي مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن عمل المركز يأتي في ضوء تفعيل الدور المجتمعي للنقابة في تأهيل الشباب لفرص العمل بما يساهم في الحد من معدلات البطالة.

وقال: من الضروري العمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية ل"الصنايعية"، من خلال التدريب والتأهيل للقضاء على الصورة السلبية المأخوذة عنهم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الأمل الشريف للبلاستيك، من أولى الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط فى صناعة كافة أنواع المواسير البلاستيك ووصلاتها بجميع مواصفاتها وخاماتها ومقاساتها.