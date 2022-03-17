/686269/مدبولي-يستعرض-مستجدات-الموقف-الاقتصادى-والإجراءات-المتخذة-لاحتواء-تداعيات-الأزمة-الروسية-ـ-الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

دوت الخليج

اجتماع ضم محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والمالية والصناعة

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادى، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الموقف الاقتصادى والإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقـد الأجنبـي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالمياً.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التى تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة

وتجـدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وشدّد خلاله على استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة، لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال كافة المنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة بعموم الجمهورية، والاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية، وأية زيادات قادمة، فى أسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج.