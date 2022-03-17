مصدر أمني: فيديو ادعاء مرض أحد المحتجزين بمركز شرطة في سوهاج «قديم»

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بمرض أحد المحتجزين بأحد مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج.. قديم وسبق تداوله منذ أكثر من عام ونصف حيث تم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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