وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي

يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق ذكرى تحرير وعودة طابا إلي حضن الوطن بعد معركة التحكيم الدولي والتي قضت بأحقية «العلامة 91» وعودة طابا إلى مصر. وتأتي مشاركة الوزير في الاحتفالات نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء . ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء وضع حجر الأساس لعدد ١٢٠ بين بدوي بقرية رأس النقب وتوابعها وذلك بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة . كما ستتضمن زيارة اللواء محمود شعراوي كذلك وضع حجز أساس محطة مياه الشرب بمدينة طابا وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع حماية مدينة طابا من السيول لعدد ( ٢ ) بحيرة و( ٢ ) حاجر . ومن المقرر ان ينقل وزير التنمية المحلية تهنئة رئيس مجلس الوزراء لقيادات وأبناء جنوب سيناء بالعيد القومي خلال الاحتفالية التي ستقيمها المحافظة .

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