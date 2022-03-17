الجيزة تواجه الاحتكار بزيادة المنافذ وتكثيف الحملات على الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن وتغطية كافة التجمعات السكنية ومناطق الكثافات على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والسلاسل التجارية وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لمد تلك المنافذ والمجمعات بإحتياجاتها طوال فترة عملها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الجيزة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة. كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الاسواق والمحال والسلاسل التجارية وإتخاذ مايلزم نحو منع الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وفى سياق آخر، شدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الرصد المبكر لحالات التعدى والبناء المخالف إلى جانب مراجعة تقارير الرصد الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ مايلزم نحو تنفيذ أعمال الإزالات اولا بأول فى المهد وحتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأيضا تنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة التى لم يتم التصالح عليها وسرعة إستردادها من غير الجادين فى استكمال إجراءات التقنين. كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق لتسهيل إجراءات التصالح مع المواطنين وسرعة البت فى الطلبات المقدمة وسرعه إنجازها. حضر الاجتماع ابراهيم الشهابى نائب المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات ومسؤلى الأجهزة والهيئات المعنية بالمحافظة.

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