انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من برنامج "القيادات النسائية الإفريقية"، والذى تنظمه كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق منصة التعليم الالكترونى ATINGI لـ 150 سيدة يشغلن مناصب قيادية بالدول الإفريقية.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات انطلاق الدورة التدريبية على أهمية العمل من أجل تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعى فى الهياكل الحكومية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية فى القارة الإفريقية.

من جهتها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة فى القطاع العام وكذا فى مختلف المؤسسات المجتمعية، وأن هذا البرنامج يأتى انطلاقا من دور المعهد الداعم لبناء القدرات فى القارة الإفريقية، واستنادا إلى النجاح الكبير الذى حققه برنامج القيادة التنفيذية للمرأة فى الحكومة المصرية والذى استفادت منه عددا من القيادات النسائية العاملة فى الحكومة المصرية.

من جانبه، قال السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن تمكين المرأة كان وسيظل دائما على رأس أولويات أجندة الحكومة المصرية، أخذا فى الاعتبار الدعم السياسى القوى الذى يتمتع به هذا الملف، مشيرا إلى أن تمكين المرأة يعنى منحها الحق فى الاختيار وعدم إجبارها أو تقييدها بأى عبء اجتماعى أو ثقافى أو سياسى، وأن جزء أساسى من هذه العملية يتمثل فى تثقيف النساء وزيادة وعيهن.

فى ذات السياق، أشارت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقى ورئيس شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا، أن هذا البرنامج يتميز عن باقى البرامج التدريبية التى تؤهل الكوادر النسائية بالنظر لكونه لا يقدم فقط خطة متكاملة لتطوير المهارات الفردية والعملية بأحدث الأساليب التدريبية، بل ينظر أيضا إلى هذا التطور كجزء من نشر مبادئ الحكومة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.