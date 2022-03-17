عاجل- ارتفاع فى الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان اليوم الخميس أن غدا سيكون شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، ويشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية جنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى 01.

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