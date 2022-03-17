مدبولى يتابع إجراءات احتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادى، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزى لاحتواء الآثار السلبية التى نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقـد الأجنبـى، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلى، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، فى ظل المستجدات التى تؤثر على أسعار السلع عالميا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التى تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة، وشدد خلاله على استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال كافة المنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة بعموم الجمهورية، والاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية، وأية زيادات قادمة، فى أسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج.