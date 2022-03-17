انتهاء قداس الذكرى العاشرة للبابا شنودة.. ورسامة 29 قمصا جديدا

جدة - نرمين السيد - صلى البابا تواضروس الثانى، القداس الإلهى ليوم الخميس من الأسبوع الثالث للصوم الكبير، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، فى مناسبة الذكرى العاشرة لنياحة مثلث الرحمات معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 لبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وشارك فى صلوات القداس عشرون من أحبار الكنيسة، والعديد من الآباء الكهنة والرهبان وأعداد كبيرة من الشعب، وتضمن القداس رسامة 29 كاهنا من كهنة كنائس القاهرة قمامصة، بيد قداسة البابا.

وتناول البابا فى عظة القداسة ثلاث علامات تميز بها المتنيح البابا شنوده الثالث، وقال قداسته: "نحتفل اليوم بقامة روحية كنسية قبطية عظيمة أثرت فى التاريخ المصرى والتاريخ القبطى، وهو المتنيح البابا شنوده الثالث، الذى كان محبا للكتاب المقدس ومحبا للرهبنة والدير ومحبا للعلاقات المسكونية مع كنائس العالم".

وأشار البابا تواضروس إلى العلامات الثلاث التى تميز بها، وهى، التعليم حيث اهتم بالتعليم وفسر الكتاب المقدس والموضوعات الإيمانية واللاهوتية بطريقة بسيطة، عميقة، والتعمير الرهبانى حيث أحب الرهبنة من كل قلبه، فكان يقضى وقتا كبيرا فى الدير، وهو أسقف وهو بطريرك، وعمر الأديرة داخل مصر وخارجها فى أمريكا وأوروبا وأستراليا وأفريقيا، كما اهتم البابا شنودة بالعلاقات المسكونية، فكانت كنيستنا من أوائل الكنائس التى شاركت فى مجلس الكنائس العالمى فى جنيف فى سويسرا، أيام المتنيح البابا يوساب الثانى، واستمر العمل المسكونى أيام البابا كيرلس السادس، والبابا شنوده الثالث الذى عمل على تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط فى بيروت، وكذلك مجلس كنائس كل إفريقيا، فى نيروبى فى كينيا، وقبل نياحته بشهور معدودة بدأ مشاوراته وإعداده لتأسيس مجلس كنائس مصر وافتتح المجلس بعد نياحته بحوالى سنة.

وأضاف البابا تواضروس أن البابا شنودة كان أول بطريرك قبطى يزور الفاتيكان، ويقيم علاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، فى مايو 1973 وتمخض عن الزيارة بيان رسمى وقعه البابا شنوده والبابا بولس السادس وهذا البيان يعتبر أساسا قويا للعلاقات التى تقوم بين الكنيستين، وعلى أساس البيان قامت الحوارات اللاهوتية بين الكنائس الشرقية (الأورينتال) ومع الكنيسة الكاثوليكية، والثمرة القوية لكل هذا هو الفهم المتبادل بين الكنيستين.

وتابع أن البابا شنودة اهتم بالحوار مع الكنائس البيزنطية، وهذا الحوار أثمر عن اتفاقية حول طبيعة المسيح، وزار معظم كنائس العالم الأرثوذكسية الخلقيدونية وغير الخلقيدونية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية وتبادل الزيارات معهم وكان يهتم بهذه العلاقات الطيبة التى تجمع الجميع، واهتم بالحوارات اللاهوتية وزيارات المحبة واستقبال الآباء وقادة هذه الكنائس هنا فى مصر ليطلعوا على التاريخ القويم لكنيستنا المصرية. فكان بحق داعما قويا لهذه العلاقات التى تشمل كنائس العالم.

ونوه إلى حصوله على أكبر جائزة فى التعليم المسيحى تمنحها مؤسسات بروتستانتية منحت له باعتباره واعظ مسيحى متميز، وكان ذلك فى أواخر السبعينات، مضيفا أن البابا شنودة كان له حضور بما لديه من خبرة كبيرة فى الكتاب المقدس وكتابات الآباء ومعرفة الإيمانيات وبما لديه أيضًا من مواهب أدبية فى التاريخ وفى والشعر والأدب كل هذه كانت تتجمع فيه وتساعده وتقويه فى أن تكون كنيستنا فى الحوارات اللاهوتية لها مكانة، وجعل الكنيسة القبطية "منارة" لذلك عندما تتواجد فى أى مكان لا تخشى من شيء بل تقدم خبرتها وتاريخها واختباراتها ومعرفتها وإيمانها المستقيم للجميع.