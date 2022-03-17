وزير الشباب: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص خصوصا فى التوظيف (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت، والدكتور حازم فهمى مدير مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، بالاضافة إلى ممثلى شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر، وقيادات الوزارة.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"إن الشباب المصرى يجنى اليوم ثمار الجهد والعمل الدؤوب من أجله، لتوفير فرص العمل من خلال مبادرة جديدة من مبادرات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها، ونقدم العديد من البرامج والمبادرات، التى تستهدف دوما توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك كأحد الأهداف الاستراتيجية المؤدية للتمكين الاقتصادى للشباب".

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، حيث أصبحت الحاجه ملحة جدآ للتطوير الذات لدى الشباب مع التغير السريع لسوق العمل، بالإضافة إلى تغير النظرة للتوظيف الحكومى؛ ومن هنا جاءت فكرة إطلاق منصة توظيف مصر الإلكترونية التى نسعى من خلالها لتوفير فرصة عمل لائقة وحقيقية للشباب مع شركات القطاع الخاص، وكذلك الربط بين فرص العمل وأصحاب الأعمال ورفع معدل الثقة فى سوق العمل لتحقيق تنمية مستدامة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى فى ختام كلمته الشكر لشركاء المبادرة "شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية" على المجهودات المبذولة لخدمة الشباب المصرى، متمنيا مزيدا من التعاون فى مشروعات أخرى لخدمة الشباب والنشء المصرى، بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن شباب مصر يحظى باهتمام غير مسبوق وبرعاية كريمة من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجد أن الشباب فى بؤرة اهتماماته.

وفى السياق نفسه، صرحت منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بأن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حريصة على تقديم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الشباب لسوق العمل، والعمل على توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص.

وأعربت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر عن سعادتها بهذا التعاون قائلة:" نؤمن فى مايكروسوفت بأهمية تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز قابلية التوظيف للشباب المصرى لذلك نفخر بالتعاون الكبير والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز جهودنا فى مواجهة البطالة ومعالجة التحديات الوظيفية التى تواجه الشباب المصرى بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر".

وقالت المدير العام لمايكروسوفت مصر "من خلال منصة توظيف مصر تم توفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى، حيث تضم منصة توظيف مصر حاليا 250 شركة تستهدف جذب العناصر المتميزة، وقد حصل ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة على وظائف من خلال المنصة، 23% من هؤلاء الشباب من الإناث، و2% من ذوى الإحتياجات الخاصة".

وأضافت "تأتى شراكتنا مع وزارة الشباب والرياضة كتتويج لشراكتنا المستمرة مع الحكومة المصرية، فمن خلال هذه الشراكة نؤكد إلتزامنا الراسخ فى دعم جميع المبادرات التى تعنى بإتاحة فرص العمل ورفع مستوى المهارات وخلق الكفاءات على نحو يضمن بناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة من شأنه تعزيز الميزة التنافسية للبلاد، وتمكين الشباب المصرى من أخذ مكانهم الريادى فى المستقبل.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حازم فهمى رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية أنه فى سياق الشراكة المتميزة بين مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة ميكروسوفت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تأمل المؤسسة فى إستمرار الشراكات المتميزة التى توفر للشباب المزيد من الفرص التنافسية التى تجعله دائما على قدر التحديات التى يواجهها، خصوصا فى ظل التغييرات المفاجئة التى يتعرض لها سوق العمل سواء تطوير او هيكلة الشركات والهيئات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للعمل فى ظل جائحة كورونا او ظهور مجالات جديدة فى مقابل إختفاء أخرى، ورغبة المؤسسة بما لها من إرث تنموى يمتد لعدة عقود فى النهوض بالخدمات والدعم المقدم للشباب من توفير فرص معيشة أفضل وخلق مناخ ملائم يتيح للشباب الحصول على فرص متكافئة، تضمن حياة أفضل لهم ولأسرهم تشارك المؤسسة فى إطلاق مبادرة توظيف مصر التى تسهل عملية الربط بين الشباب الباحث عن فرصة عمل ملائمة وبين الشركات وأصحاب الاعمال خاصة فى إطار التوجه العام للتحول الرقمى لكافة الهيئات والمؤسسات.

وخلال المؤتمر الصحفى تم عرض انجازات التوظيف خلال عام 2021، وتكريم الشركات المساهمة فى المبادرة، وفتح المجال للنقاش حول التحديات الحالية بالتوظيف وسوق العمل بعد جائحة كورونا، وعرض حلول وتوصيات المشاركين.

وتعد منصة توظيف مصر وهى عبارة عن منصة رقمية تتميز بالربط الرقمى بطريقة سلسة بين فرص العمل المقدمة من الشركات والهيئات والشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة تضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل فى ظل الفجوة المتسعة بين متطلبات الوظائف الحالية والمهارات الفعلية للشباب فى ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

وتأتى هذه المبادرة انطلاقا من الرغبة الملحة للشركاء فى مواجهة البطالة والتحديات التى يواجها الشباب فى عملية التوظيف، حيث تعتبر عملية التوظيف من المسئوليات المهمة والكبيرة لدى كل الدول وتأخذ طابع خاص فى مصر، نظرا للتطور الاقتصادى السريع والمشروعات التى يجرى إفتتاحها خصوصا مع زيادة التوجه العام للتحول الرقمى ومشاريع الشباب، وأيضا ريادة الاعمال خصوصا فى ظل تحديات الازمة الراهنة لجائحة كورونا والتى أثرت بدورها تأثيرا مباشرا على سوق العمل من حيث العرض والطلب وخلق فرص عمل جديدة على حساب إندثار فرص أخرى.