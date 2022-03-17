الأحد.. 679 فريقا لتطعيم 191 ألف طفل ضد الشلل فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.





وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر - فى تصريح اليوم الخميس، إن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة 191 ألفًا و420 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة بالإضافة إلى فرق الإشراف المشاركة بالحملة، لافتاً إلى نقل الفرق إلى أماكن عملهم فى كل أنحاء المحافظة من خلال 67 سيارة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس، موضحا أنه تم التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ لحفظ جرعات التطعيم فى حال انقطاع التيار الكهربائى وذلك من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الفرق الطبية بالمدارس والحضانات.

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو موزعين على محافظات الجمهورية.