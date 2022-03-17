محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة على كافة الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء، مع القيام بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية؛ للاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجودة المطلوبة.





وشدد المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من أى سلع أو مضبوطات غير صالحة للاستهلاك.

وفى هذا الاطار، قامت اللجان المشتركة التى شكلها المحافظ، بالمرور على محلات السوبر ماركت ومحال الخضروات والفاكهة والدواجن، بالإضافة إلى الجزارين والمخابز البلدية والحرة، بنطاق مركز ومدينة ادفو، بإشراف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بالتفتيش والمتابعة، واستهدفت العديد من المحلات والمخابز، ما أسفر عن تحرير 41 محضر تموين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى، باستهداف منطقة الرضوان بطريق السادات بعد ورود شكاوى من قيام أحد المخابز بعدم إلتزامها بالأسعار المقررة لبيع رغيف العيش، حيث تم غلق المخبز، وتحرير محضر لإحالته إلى النيابة العامة.

وحررت اللجان محضر إغلاق لأحد المقاهى لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة، فيما شهدت مدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى رئيس المدينة بضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية شملت المخابز البلدية والسوبر ماركت ومنافذ جمعيتى وبعض المحلات التجارية ومخازن الجملة للاطمئنان على الإلتزام بالأسعار والصلاحية ومواعيد فتح أفرع الجملة.

من ناحية أخرى، وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بضرورة الإهتمام بالنشء والأطفال والشباب، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة ومن بينها حى السلام بالعلاقى جنوب أسوان والذى يضم مساكن الإيواء المخصصة لمتضررى السيول، من خلال تهيئة الأجواء وتوفير كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية لإكتشاف المواهب، وصقل وتنمية المهارات بما يساهم بدوره فى إستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم الكامنة فى سلوكيات إيجابية هادفة لخدمة أسرهم ومجتمعهم.

وطالب المحافظ، وفقا لبيان اليوم الخميس، بالتنسيق بين المسئولين بمختلف مديريات الخدمات لتجهيز وإقامة الملاعب الرياضية، والمواقع الترفيهية المختلفة بما يصب فى صالح المقيمين فيها.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، بأنه بناء على تعليمات المحافظ، فقد تم تنظيم أولى القوافل الرياضية والثقافية بحى السلام والتى تأتى ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة بإعتبار الرياضة وسيلة لتفريغ الطاقات وإكتشاف المواهب وتبنى الموهوبين رياضيا، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك قيام وحدة السكان بالمحافظة برئاسة مرفت السمان بالتنسيق مع لجنة الإغاثة والمساعدات ومديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بوضع خطط عمل تستهدف كافة الشرائح من الأطفال والشباب والفتيات، وتم توفير وتهيئة المعدات اللازمة لتجهيز الملعب، والذى أعقبه تنظيم عدد من المباريات الرياضية والأنشطة، وتم تكريم الفائزين بتوزيع 100 هدية، فيما قامت فرق الفنون الشعبية بتقديم فقرات ثقافية وفنية، بجانب أنه جارى تجهيز مركز للطفولة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكذلك مركز لخدمات وتأهيل ذوى الإعاقة لخدمة المقيمين بالحى على أكمل وجه.