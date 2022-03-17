/686260/محمد-تيسير-مطر-يعلن-وصول-عدد-المستفيدين-من-سيارة-البريد-المتنقلة-لـ-16-ألف-مواطن-بدار-السلام

أعلن النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عن وصول عدد المستفيدين من سيارة البريد المتنقلة، والمخصصة لخدمة أهالي دار السلام، لأكثر من ١٦ ألف شخصا، خلال سبعة أشهر فقط، هم أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير.

دوت الخليج

محمد تيسير مطر يعلن وصول عدد المستفيدين من سيارة البريد المتنقلة لـ 16 ألف مواطن بدار السلام

وكان "مطر" قد أتم اتفاقا مع هيئة البريد المصري لتخصيص سيارة بريد متنقلة، لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد الموجودة بالحي. وتقدم السيارة كافة الخدمات المقدمة في مكاتب البريد، كخدمات المعاش وسداد الفواتير، وصرف الحوالات المالية وغيرها، وملحق بها كذلك ماكينة سحب أموال.

وتستقر السيارة في منطقة أرض الأكحل وتعمل بشكل يومي في مواعيد العمل الرسمية، كما يشرف أعضاء مكتب خدمة المواطنين الخاص بـ "مطر" على تنظيم المتوافدين للاستفادة من السيارة وتوفير مظلات ومقاعد لكبار السن.

هذا والتقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير الإسباني لدى القاهرة، رامون خيل كاساريس، الذي أكد في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وأن مصر بقوة موقعها الجغرافي وتنوعها السكاني تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة. وقام وفد التنسيقية بالتعريف بها وبطريقة تأسيسها وما تم من إنجاز خلال السنوات الثلاث، وعن الهدف من تأسيسها وعن التنوع الأيديولوجي والسياسي داخل التنسيقية، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد ٦ نواب محافظين من أعضائها و٤٨ ممثل عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه. وتحدث السفير الإسباني عن الصعوبات التي يواجهها الشباب في إسبانيا في ظل التضخم وقلة فرص العمل، وعن التقارب في التحديات التي يواجهها الشباب المصري والإسباني. وتناول اللقاء قمة المناخ ٢٧ التي تعقد في مصر، وإمكانية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والشباب الإسباني الذي ساهم في نجاح النسخة قبل الماضية من قمة المناخ ٢٥ والتي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتناول اللقاء التمكين للمرأة والشباب في مصر في ظل وجود كوتة للمرأة وللشباب داخل البرلمان الأمر الذي ساهم في وجود جيل من الشباب قادر على مواكبة الأحداث العالمية في ظل المتغيرات الاقليمية، وهذا التمثيل كان لافتا في وفد التنسيقية في وجود نائب محافظ شاب ومعاون وزير شاب وعضوة برلمانية من الشباب، وهذه الكوتة ساهمت في وصول الشباب من الجنسين إلى أماكن نافذة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن تقدير العلاقات المصرية الإسبانية وإمكانية التعاون في التبادل الاقتصادي في ظل ما تمثله إسبانيا كونها بوابة عبور لأوروبا، ومصر كونها بوابة إفريقيا، وأن استقرار مصر ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية في ظل الاضطرابات التي شهدها جنوب البحر المتوسط السنوات الماضية وطرح وفز التنسيقية إمكانية التعاون في تبادل الخبرات بين التنسيقية والكيانات الشبابية المماثلة في إسبانيا وإمكانية التعاون في قطاعات التعليم والتعليم الفني والثقافة. ضم وفد التنسيقية: محمد موسى، نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وأميرة صابر، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وأحمد فتحي ومصطفي مجدي، أعضاء التنسيقية.