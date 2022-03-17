/686258/اقبال-ضعيف-على-انتخابات-الاسنان- بالشرقية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، الانتخابات التي تجريها نقابة أطباء الأسنان على مستوي الجمهورية، لاختيار أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بمحافظة الشرقية، ومنطقة شرق الدلتا أقل من ١٥ سنة، وأكثر من ١٥ سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

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تابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مع الألتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان بالشرقية.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثلة الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

أعضاء المهنة المخلصين

وخلال تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية للانتخابات، تمني التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.