مصرع شخصين تحت عجلات قطار في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها دهسها قطار الصالحية بمركز فاقوس، وصرحت نيابة فاقوس العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقي اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ، من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار الصالحية بشخص ناحية محطة قطار الدراكة.

اصطدام القطاربسيدة تدعي "سحر.ال"

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطاربسيدة تدعي “سحر.ال” في العقد الخامس من عمرها مقيمة بمركز فاقوس ووفاتها في الحال، اثر سقوطها اسفل عجلات القطار التى حولت جثتها إلى أشلاء.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. كما لقى موظف مصرعه، في وقت سابق دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره مزلقان السكة الحديد بمركز فاقوس محافظة الشرقية أمام مكتب العمل.

أمن الشرقية عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع مدير مكتب العمل بمركز فاقوس صدمه أحد القطارات وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره مزلقان كفر البلاسي صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.