صحة الشيوخ لـ دوت الخليج: إطلاق ابليكيشن لتقديم خدمات الصحة النفسية يشجع المرضي للعلاج النفسي

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ثمنت النائبة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر والشرق الأوسط لخدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدة أنها خطوة للقضاء على عزوف المواطنين عن اللجوء للطب النفسي.

دوت الخليج

تعليق النائبة نجوى الشافعي على ابليكيشن لتقديم خدمات الصحة الفسية وعلاج الإدمان

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأبليكيشن الذي أطلقته وزارة الصحة، يساهم فى تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى مصر والشرق الأوسط، لافتة إلى أنه يعتبر أكبر منصة وطنية فى المنطقة لتقديم خدمات صحية.

وأوضحت النائبة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تقديم الخدمات بسرية تامة من خلال الأبليكيشن، يساهم فى القضاء على عزوف المرضى من التوجه للأطباء النفسيين، مشيدة بإطلاق البرنامج كخطوة تؤكد سياسة الدولة لزيادة مساحة الخدمات الصحية سواء النفسية أو البدنية، فضلا عن توسيع مجال الرعاية الصحية لتقديم مواطنين أصحاء للمجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.