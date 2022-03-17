افتتاح معرض أهلاً رمضان في الواسطي ببني سويف  

/686249/افتتاح-معرض-أهلا-رمضان-في-الواسطي-ببني-سويف

تفقد محمد بكري رئيس الواسطي معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمدينة الواسطى والقرى التابعة، بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يأتي المعرض لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار، وكانت الوحدة المحلية قد نفذت عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التموينية على الأسواق خلال الفترة الماضية للتأكيد على ضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، وتنفيذ التكليفات بتكثيف دوريات المتابعة للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع المناسب للمواطن.

دوت الخليج فيما تواصل الوحدة جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير وتجهيز الأراضي والمساحات اللازمة للمشروعات الخدمية المزمع تنفيذها من خلال المرحلة القادمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمت المتابعة الميدانية والمعاينة والرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة والأوقاف والزراعة لعدد 9 مواقع بقرية منشأة أبو صير الملق وقرية أبو صير الملق، وعزبة ميهوب والديب، بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة ورئيس القرية وبعض الأهالي بالقرية. تنفيذ قرارات الإزالة لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذا لتكليفات المحافظ بضرورة الوقف الفوري في المهد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة الواقعة خارج الأحوزة العمرانية تم عمل حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع حالات التعد بقرية زاوية المصلوب وصفط الشرقية وصفط الغربية، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والإدارة الزراعية وهندسة ري الواسطى وبتأمين قوات الشرطة.

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