/686248/أستاذ-اقتصاد-المواطن-المصري-لم-يعاني-من-نقص-السلع-في-أزمة-كورونا-والحرب-الروسية-الأوكرانية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان ان تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة سوف تحمل الموازنة العامه ارتفاع الاسعار التي شهدتها الدولة المصرية الاونة الاخيرة، مشيرا أن هناك حدوث تضخم الاسعار من الخارج بمعنى ان الدوله التى تستورد منها السلع هى ذاتها تعانى من التضخم لارتفاع الاسعار وبذلك ينتقل التضخم لاغراض ليس لها علاقه بالدوله ولكنها مستوردة من الخارج.

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أكد محمود عنبر عبر مداخله هاتفيه على اكسترا نييوز ان فى عام 2021 سجلت اعلى زيادة فى اسعار القمح حيث وصلت الى 40% وهى نسبه غير مسبوقه خلال العشر السنوات الماضيه ومؤكدا ان الدوله المصريه سوف تتحمل موجه ارتفاع الاسعارحيث تقوم الدوله بأنشاء صوامع ومزارع للفلاح لانتاج محصول القمح لسد احتياجات المواطن.

أستاذ اقتصاد: المواطن المصري لم يعاني من نقص السلع في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

واشاد عنبر ان سواء فى جائحه كورونا او الازمة الروسيه الاوكرانيه لم يعانى المواطن المصرى من اختفاء اى سلعه غذائيه فى الاسواق على الرغم من ان الوضع الاقتصادى كان متدهور نسبيا لافتا ان الدوله اذا لم تتمتع باقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات الخارجيه ربما لا تصمد لصد هذة الازمات

معدلات النمو الاقتصادى

نوه عنبر ان منذ ان تبنت الدوله نظام الاصلاح الاقتصادى فى عام 2018 بدأت معدلات النمو الاقتصادى تزداد حيث ان هناك اشادات دوليه على راسهم البنك والصندوق الدولى خاصه على وضع الاقتصاد المصرى واهم ما جاء فى هذا التقارير مرونه الاقتصاد المصرى وهى فكرة تنوع مصادر الدخل القومى للدوله المصريه لتجعله صامدا امام اى صدمه خارجيه تحدث من الخارج.