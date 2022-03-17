« في يوم المرأة»..إيفا فارما تطلق مؤتمر صحفي للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر 

/686247/في-يوم-المرأةإيفا-فارما تطلق-مؤتمر-صحفي-للتوعية بسرطان-الثدي-وأهمية-الكشف-المبكر

منذ فجر التاريخ، كان للمرأة المصرية دورا بارزا في مختلف نواحي الحياة، بإعتبارها المدرسة الأولي لغرس الوعي والقيم الحميدة في نفوس الأبناء لتحقيق حياة سليمة تصب في خدمة الوطن والدفاع عنه.

دوت الخليج

وانطلاقا نحو الجمهورية الجديدة، تربعت المرأة المصرية علي عرش اهتمامات الدولة خلال الفترة الأخيرة، لأنها تلعب دوراً محورياً هاماً.

التوعية بسرطان الثدي

وفي خطوة جديدة نحو التوعية بسرطان الثدي والحرص علي القضاء علي هذا المرض الخطير، احتفلت شركة إيفا فارما باليوم العالمي للمرأة المصرية بتكريمها والاهتمام بصحتها من خلال عمل مؤتمر صحفي للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.

المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة إيفا فارما، جاء بحضور بحضور الدكتور حمدي عبدالعظيم الأستاذ بـطب القاهرة، والدكتور هشام الغزالي الأستاذ بـطب عين شمس، و الدكتورة علا خورشيد الأستاذ بالمعهد القومي للأورام، و الدكتورة إيناس عبدالحليم الأستاذ بـطب المنصورة، والدكتور علاء قنديل الأستاذ بـطب الإسكندرية، و ضيفة الشرف الفنانة نشوي مصطفي.

إيفا فارما

إيفا فارما هي شركة مصرية، وتعد واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتد عملها في العديد من الدول حول العالم، وتنتج أكثر من 140 صنفا من الأدوية في مختلف الفئات العلاجية.