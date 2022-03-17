/686244/مفاجآت-كبيرة-في-قائمة-منتخب-تونس-قبل-مواجهة-مالي

يستعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره مالي، ومن المقرر أن المباراة الأولى 25 من الشهر الجاري، بينما ستقام مباراة العودة يوم 29 نفس الشهر على ملعب "حمادي العقربي".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن

الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير .

خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.