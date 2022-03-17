حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة .. وتعليق صادم من ابنته

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مازالت الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة تثير الجدل بين الجمهور وخاصة عقب انتشار أنباء تفيد بوفاته ولذلك تساءل الكثير من الجمهور على حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة.

دوت الخليج تكشف حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة

حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة

تساءل الكثير من الجمهور ومحبي الفنان خلال الساعات الماضية عن حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة إلى أن خرج المسئول عن صفحته وكشف الحقيقة.

وكتب عبر الصفحة الرسمية للفنان أحمد حلاوة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى كل الأحبة والأصدقاء وكل من سأل عني.. الحمد لله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة".

رد الفنان أحمد حلاوة

وتابع الفنان أحمد حلاوة قائلًا: "أشكركم جميعا على اهتمامكم، وأطمنكم إني بخير والحمد لله، د. أحمد حلاوة"، وجاء ذلك عقب نقله إلى المستشفى منذ الشهر الماضي تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تعليقه أيضًا: “لا أتمنى أبدا أن أرى مكروه فى أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها".

ابنة الفنان أحمد حلاوة

واختتم كلامه: “أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندى خالص".

ومن جانبها ابنته هبة حلاوة كشفت تفاصيل الحالة الصحية لوالدها وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: “مازال والدي يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان.. نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة”.

وتابعت: “ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

وقالت هبة أحمد حلاوة في مداخلة هاتفية لها ببرنامج مصر الجديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور: «بطمنكم يا جماعة، والله العظيم والدي بخير، بس فيه حاجات بس بنضبطها عشان فيروس كورونا لما دخل عنده هاجم الأجهزة الحيوية كلها، فإحنا بنضبط اللي باظ».

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وأعربت أيضًا عن استيائها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وفاة والدها، معلقة: «أنا مش كل شوية هطلع أنفي، أنا بقول والدي بخير وتجاوزنا الخطر، يا ريت مننقلش أخبار مش كويسة تاني إلا بعد التأكد من صحتها، بسبب الشائعات دي والدتي بعد ما خرجت من المستشفى لأنها كانت مريضة وحالتها تحسنت، سمعت شائعة الوفاة جالها جلطة».

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